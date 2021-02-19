12 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 kişiyi tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabahtan bu sabaha kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 3 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise faaliyette olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.