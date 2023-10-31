“116 bin 910 kayıtlı çalışandan 67 bini ‘KKTC’ vatandaşı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, soru üzerine ülkedeki kayıtlı ve kayıt dışı çalışma yaşamına ilişkin detaylar verdi.

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, toplam kayıtlı çalışan sayısının 116 bin 970 olduğunu, bu kişilerden 67 bin 306’sının kayıtlara “KKTC vatandaşı” olarak yansıdığını söyledi, “önemli olanın kayıt dışı rakam” olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde, Ağustos 2023 verilerine göre, 67 bin 306 KKTC vatandaşı, 30 bin 374 TC vatandaşı, 19 bin 230 üçüncü dünya ülkesi vatandaşı aktif çalışan olduğunu belirten Gardiyanoğlu, önemli olanın kayıt dışılığın önüne geçmek olduğunu söyledi.