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112 Komuta Kontrol Merkezi çöktü

112 Komuta Kontrol Merkezi çöktü

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Naciye Nami, 112 Çağrı Merkezi'nin devre dışı kaldığını duyurdu.  

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Naciye Nami, 112 Çağrı Merkezi'nin devre dışı kaldığını duyurdu.  

Nami'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 

"112 KKM Duyuru..112'yi aradığınızda ulaşamazsınız... Beli bir süre aşağıda verdiğimiz numaralardan arayınız

05338870310

05338267012

05338822168"

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