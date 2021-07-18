112 Komuta Kontrol Merkezi çöktü
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Naciye Nami, 112 Çağrı Merkezi'nin devre dışı kaldığını duyurdu.
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Naciye Nami, 112 Çağrı Merkezi'nin devre dışı kaldığını duyurdu.
Nami'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"112 KKM Duyuru..112'yi aradığınızda ulaşamazsınız... Beli bir süre aşağıda verdiğimiz numaralardan arayınız
05338870310
05338267012
05338822168"
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