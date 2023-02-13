112 arızalandı
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servisi telefon hattı arızalandığından acile 2236739, 2236833 ve 2236761 numaralı hatlardan ulaşılabilecek.
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servisi telefon hattı arızalandığından acile 2236739, 2236833 ve 2236761 numaralı hatlardan ulaşılabilecek.
Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:
“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servisi telefon hattımız arıza nedeniyle geçici bir süre devre dışı kalmıştır. Acil durumlar için vatandaşlarımızın arıza giderilinceye kadar aşağıda yer alan numaraları araması önemle rica olunur: 0392-2236739, 0392-2236833, 0392-2236761”
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Etiketler : acil servis