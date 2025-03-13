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112 acil servis hattı devre dışı kaldı

112 acil servis hattı devre dışı kaldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 112 Hızır Servis hattı yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kaldı.

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 112 Hızır Servis hattı yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kaldı.

112 hattının devreye gireceği süreye kadar acil durumlar için +90 533 887 03 10, +90 542 889 10 04, +90 533 887 03 10 numaralarından iletişime geçinilmesi istenildi.

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