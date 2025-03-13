112 acil servis hattı devre dışı kaldı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 112 Hızır Servis hattı yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kaldı.
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 112 Hızır Servis hattı yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kaldı.
112 hattının devreye gireceği süreye kadar acil durumlar için +90 533 887 03 10, +90 542 889 10 04, +90 533 887 03 10 numaralarından iletişime geçinilmesi istenildi.
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Etiketler : 112, acil servis