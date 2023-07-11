Her geçen gün zorlaşan çalışma koşullarına rağmen Basın Emekçilerinin onuru ve yaşam tarzı olan “Özgür Gazetecilik”ten ödün vermeden toplumsal sorumluluk bilinci ile görevlerini ifa eden tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarız.

NOYANLAR ŞİRKETLER GRUBU