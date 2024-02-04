11 maddede magnezyumun sağlık faydaları

Safir SORAKIN

Magnezyum (Mg), insan vücudunda bulunan mineraller arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Kas, kalp ve kemik sağlığında, kan şekerinin düzenlenmesinde, egzersiz performansında, neredeyse tüm vücut sistemlerinin işlevinde rolü olan bir mineraldir.

Enerji ve protein oluşumu, kas ve sinir sisteminin düzenlenmesi gibi yüzlerce kimyasal reaksiyonda görev alır.

Vücut magnezyum mineralini kendisi üretemediği için gıda veya ilaç takviyesi olarak alınması gerekmektedir. Magnezyum kaynakları; Pazı, ıspanak, brokoli, avokado, badem, fıstık, kabak çekirdeği, ceviz, muz, somon gibi yağlı deniz ürünleri, soya fasülyesi, tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar, bitter çikolata, susam ve maden suyu magnezyum açısından zengin besinlerdir.

Kemik sağlığınıza iyi gelir. Vücuttaki magnezyumun yaklaşık % 60’ı kemiklerde bulunur. Bazı araştırmalar, yetersiz magnezyum eksikliğinin osteoporoz ( kemiklerin kırılgan ve zayıf olması ) riskini artırabileceğini bildirmektedir.

Regl Semptomlarını iyileştirebilir. Magnezyum eksikliği olan bireylerde regl semptomları artıp, kötüleşebilir.

Kalp Sağlığını Korur. Magnezyum, kalp kasının düzenli çalışması için gereklidir. Ayrıca kan basıncı seviyelerini düşürmeye ve çeşitli kalp hastalıkları için risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Uyku kalitesi ve süresinin artmasına yardımcı olur. Gama aminobütirik asit gibi uykuda yer alan nörotransmitteri düzenleyerek uyku kalitesi ve uyku süresine katkıda bulunur.

D vitamin seviyeleri üzerine etkisi vardır. Magnezyum, kalsiyum ve D vitamini seviyelerini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Bu sebeple kemik sağlığı üzerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir.

Kan şekeri seviyelerini dengeler. Kan şekeri kontrolünde önemli faktör olan insülin duyarlılığı üzerine etki gösterebilmektedir.

Kas sağlığına faydaları vardır. Magnezyum, kasların düzgün çalışmasına yardımcı olur, kas performansını artırır. Magnezyum eksikliği kas kramplarına neden olur.

Vücudun enerji üretimini destekler. Enerji süreçlerinde yer alır.

Migren ataklarının azalmasında etkili olabilir. Migren atağı geçiren bireylerde magnezyum eksik olabilir. Yapılan bazı araştırmalarda, magnezyum takviyelerinin, migren ataklarını önlenmesine yardımcı olabileceği bildirilmiştir.

Ruh hali değişikliklerinde etkisi var. Magnezyum eksikliği ile depresyon arasında bir ilişki olabilir. Yapılacak magnezyum takviyelerinin depresyon belirtilerini azaltacağı yapılan çalışmalar arasında.

Kabızlık sorunu yaşayan bireylere yardımcı olabilir. Magnezyum, bağırsak kaslarının kasılmasını düzenleyerek bağırsak hareketlerini artırır.

Sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenme magnezyumun faydalarından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Kan tahlilleri, kanda magnezyumun az miktarda bulunmasından dolayı magnezyum eksikliği açısından gösterge olmamaktadır. Hücre içi test yönteminin yapılması ve magnezyum takviyesi konusunda bir uzmandan görüş almanız gerekmektedir.