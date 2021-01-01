11 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Kıbrıs'ın kuzeyinde Coronavirüs tedbirleri kapasımda uygulanan 22.00 - 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağını 11 kişi ihlal etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 31.12.2020 – 01.01.2021 (22:00 – 05:00 saatleri) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu kişiler hakkında yasal işleme gidildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.