108 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün ülke genelinde polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen toplam 108 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Denetimlerde ayrıca ülkemizde ikamet izinsiz olarak bulundukları tespit edilen 5 kişi ise tutuklandı.