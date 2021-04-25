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108 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

108 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün  ülke genelinde  polis ekipleri tarafından denetimler  gerçekleştirildi. 

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün  ülke genelinde  polis ekipleri tarafından denetimler  gerçekleştirildi. 

Denetimler sonucu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen toplam 108 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Denetimlerde ayrıca ülkemizde  ikamet izinsiz olarak bulundukları tespit edilen 5 kişi ise tutuklandı.

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