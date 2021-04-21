101 yaşındaki COVID-19 vakası yoğun bakımda

101 yaşındaki COVID-19 vakası tedavi gördüğü Pandemi Merkezi’nde yoğun bakıma kaldırıldı. Merkezdeki yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının beşe yükseldiği ifade edildi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5’e yükseldiğini ifade ederek, 2 kişinin durumunun ciddi olduğunu, 3 kişinin ise normal şekilde tedavi gördüğünü belirtti.

Acil Durum Hastanesi'nde tedavi altında bulunan 65 hasta olduğunu da belirten Sağlık Bakanı Üstel, bu açıklamaları katıldığı Haber Kıbrıs Web TV’deki ‘Markaj’ programında yaptı.

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