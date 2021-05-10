100 kişi yasağa uymadı, 2 kişi tutuklandı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 100 kişi ve 1 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı, ikamet izni bulunmadığı tespit edilen 2 kişi de tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bu sabah, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 100 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise kapalı olması gerekirken açık bulundurulduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, denetimlerde ayrıca ülkede ikamet izinsiz bulundukları tespit edilen 2 kişi de tutukladı.

