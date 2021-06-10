"10 yılda 10 milyondan fazla fidan üretildi"

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin koordine ettiği, Kıbrıs'ın kuzeyinde ormancılığının geliştirilmesi projeleri kapsamında, 5 hektardan fazla alanın ağaçlandırmasına destek vererek, bu kapsamda 2010-2020 yılları arasında 87 milyon TL kaynak aktardı.

Yapılan açıklamada, Türkiye’nin finansal katkısı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün teknik ekipman desteği ve Orman Dairesi’nin çalışmaları ile 2010-2020 yılları arasında 10 milyon 468 adet fidan üretildiği, yaklaşık 7 milyon fidanın, 5 hektardan fazla alanda toprakla buluştuğu bildirildi.

Bunun yanında, fidanların dikim, bakım ve korunması için her türlü teknik ve ekipman desteği de sağlandığı kaydedildi.