10 kişi sokağa çıkma yasağına uymadı

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, dün geceden bu sabaha kadar, 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.