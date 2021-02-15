10 gün sonra yeniden aynı görüntü: Bankalarda yoğunluk

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararla bugünden itibaren bankalarda yeniden işlem yapılamaya başlandı.

10 gün aranın ardından yeniden çalışmaya başlanan bazı bankaların önünde yığılmalar yaşandı, sosyal mesafe yine hiçe sayıldı. Yaşanan yığılmalar kimi zaman adeta virüse davetiye çıkardı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 5-15 Şubat tarihleri arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankalar bu süre zarfında kapalı kalmıştı.

Fotoğraflar Hüseyin Özbarışcı