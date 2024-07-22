“10. Baraka Çocuk Etkinlikleri” final gösterisi yapıldı

Baraka Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “10. Baraka Çocuk Etkinlikleri” final gösterisi dün gece yapıldı.

Baraka'dan verilen bilgiye göre, etkinlik, örgüt lokalindeki şölenle sona erdi. Baraka Kültür Merkezi tarafından 7-11 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen etkinlik bu yıl “Bilimle, Sanatla, Sporla Doya Doya Oyna” sloganıyla yapıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan final şöleni, dans gösterileriyle devam etti. “Doğanın Sesi” isimli tiyatro oyununun sergilenmesinin ardından halk dansları gösterisi yapıldı. Modern dans gösterisi ile devam eden şölen, katılımcılara hediyelerinin verilmesiyle son buldu.

Çocukların Barış Eğitimi Atölyesi’ndeki üretimleri ve sinevizyon gösterisi ise etkinlik boyunca Baraka lokalinde sergilendi. Ailelerin kolektif bir emekle hazırladığı kokteyl ise gece boyunca devam etti.

Baraka Kültür Merkezi, 10 yıldır devam eden ve çocukları bilimle, kültürle, sporla ve sanatla bir araya getirme misyonu edinen etkinliğin sürmesi için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

“Ücretsiz, nitelikli, bilimsel ve çağdaş etkinliklerle dolu bir yaz tatili tüm çocukların hakkıdır” diyen Baraka, emeğini acımadan ortaya koyan eğitimcilerin ülkenin en büyük şansı olduğunu kaydetti ve bu etkinliklerin başta devlet olmak üzere sendikalara ve belediyelere de ilham vermesini temenni etti.