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10.597 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vaka

10.597 test yapıldı, 17'si yerel 26 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.597 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.597 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Kızılbaş-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2

Girne Merkez- 4 / Lapta-2 / Alsancak-1

Mağusa Merkez-1/ Maraş-1

İskele Aygün-1

 

28 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.597

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.453.900

Toplam Vaka Sayısı: 8022

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7645

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 342

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 305

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 5377

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 407

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 563

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3201

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.228

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