Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Amcaoğlu: “Haberim yok, sosyal medyadan öğrendim”
10.586 test yapıldı, 40'ı yerel 45 pozitif vaka

10.586 test yapıldı, 40'ı yerel 45 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.586 olup, 40'ı yerel 45 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edilmiştir.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.586 olup, 40'ı yerel 45 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 40 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 1 kişi Mağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-5 / Dereboyu-1/ Gönyeli-3 / Hamitköy-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Yakındoğu Bulvarı-1

Girne Merkez- 14 / Yukarı Girne-3 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1

Mağusa Merkez-1

İskele Doktor Fazıl Küçük caddesi-1

 

16 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.586 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 40 

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.351.583

Toplam Vaka Sayısı: 7667 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7348 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 285  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 223

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2686

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.112

Bu haber toplam 983 defa okunmuştur
Etiketler : ,