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10.179 test yapıldı, 23'ü yerel 30 pozitif vaka

10.179 test yapıldı, 23'ü yerel 30 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.179 olup, 23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.179 olup, 23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23  kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 10 kişi Mağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Taşkınköy-2/ Marmara-2 / K.Kaymaklı-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Alayköy-1

Girne Merkez- 1/ Alsancak-1

Mağusa Merkez -2 / Baykal-3 / Çanakkale-4 / Yeniboğaziçi-1

İskele Mehmetçik-3

 

17 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.179

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 23

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.113. 926 

Toplam Vaka Sayısı: 6932

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6503

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 354

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar daha sonra verilecektir.

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