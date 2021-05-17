10.179 test yapıldı, 23'ü yerel 30 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.179 olup, 23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 10 kişi Mağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Taşkınköy-2/ Marmara-2 / K.Kaymaklı-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Alayköy-1

Girne Merkez- 1/ Alsancak-1

Mağusa Merkez -2 / Baykal-3 / Çanakkale-4 / Yeniboğaziçi-1

İskele Mehmetçik-3

17 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.179

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 23

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.113. 926

Toplam Vaka Sayısı: 6932

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6503

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 354

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar daha sonra verilecektir.