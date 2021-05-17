10.179 test yapıldı, 23'ü yerel 30 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.179 olup, 23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.179 olup, 23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 10 kişi Mağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Taşkınköy-2/ Marmara-2 / K.Kaymaklı-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Alayköy-1
Girne Merkez- 1/ Alsancak-1
Mağusa Merkez -2 / Baykal-3 / Çanakkale-4 / Yeniboğaziçi-1
İskele Mehmetçik-3
17 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.179
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 23
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.113. 926
Toplam Vaka Sayısı: 6932
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6503
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 354
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar daha sonra verilecektir.