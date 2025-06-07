1 yılda yüzde 30,6 arttı

Merkez Bankası resmi verilerine göre, Kıbrıslı Türklerin 2025 yılının Ocak ayında barikatlardan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yaptığı geçiş sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 252 bin 948’e yükseldi. 2024 yılı Ocak ayında bu sayı 193 bin 708 olarak kayıtlara geçmişti.

2025 Ocak verilerine göre geçiş noktalarından giriş yapan Kıbrıs Cumhuriyeti uyruklu kişi sayısı 196 bin 428, diğer ülke vatandaşlarının sayısı ise 110 bin 803 olarak açıklandı. Geçiş noktalarından ülkeye giriş yapan KKTC uyruklular hariç kişi sayısı 2024 Ocak ayında 342.100 iken, bu sayı 2025 Ocak ayında 307.231’e geriledi. 1 yılda barikatlardan kuzeye geçen kişi sayısı yüzde 10,19 azaldı.

Öte yandan, hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen yolcu sayısı da yüzde 29,6 oranında artarak 136 bin 905’ten 177 bin 404’e çıktı.