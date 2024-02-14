1 yılda 15 milyonu aşan geçiş

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’taki karşılıklı geçişlerde 20 yılın rekoru kırıldı, toplamda 15 milyon 391 bin 479 geçiş yapıldı. Bu rakam, kapıların açıldığı Nisan 2003’ten bu yana en yüksek sayı oldu.

Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı Polis Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılı boyunca 7 milyon 697 bin 547 geçiş kuzeye, 7 milyon 693 bin 932 geçiş de güneye yapıldı. Elde edilen verilere göre, 2023 yılı 2018 yılından bu yana geçen 6 yıllık sürede en çok geçişin yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti. Dünyanın tek bölünmüş Başkenti olan Lefkoşa’da kuzey ile güney arasında tek araçlı geçişin yapıldığı Kermiya (Ay-Demet) geçiş noktasında sürekli olarak uzun kuyrukların yaşanması da, geçişlerin yoğun bir şekilde gerçekleştiğini ispatlar nitelikte oldu.

20 yılda en fazla geçiş 2023’te

Karşılıklı geçişlerde 2023 yılında son 6 yıla göre büyük bir artış yaşandı. 2023 yılının genelinde adanın her iki tarafına da toplam 15 milyon 391 bin 479 geçiş yapıldı. Bu sayı, kapıların açıldığı 2003 yılından bu yana yaşanan en yüksek geçiş sayısı oldu.

Son 5 yılda yapılan geçiş sayıları yıllara göre şöyle: 2019: 13 milyon 272 bin 323, 2020: 3 milyon 35 bin 611, 2021: 4 milyon 878 bin 107, 2022: 13 milyon 151 bin 906, 2023: 15 milyon 391 bin 479.

2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 salgını yaygın olduğundan dolayı adanın iki yanına yapılan geçişler uzun süre yapılmamıştı.

TL’nin etkisi büyük

Kıbrıs’ın kuzeyinde kullanılan Türk Lirası’nın son 2 yılda yaşadığı değer kaybının geçişlerde etkili olduğu, birçok Kıbrıslı Rum kuzeye geçerek, başta akaryakıt olmak üzere alışverişini kuzeyden yaptığı gözlemlendi.

Kıbrıslı Türkler genelde iş veya gezme için güneye geçiyor

Kıbrıslı Türkler ise daha çok çalışma ve gezme amaçlı adanın güneyine geçiş yaptığı, pek çok Kıbrıslı Türk’ün güneyde çalıştığı biliniyor.

Kıbrıslı Rum ve yabancılar kuzeyi en çok yaz aylarında tercih etti

Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nden aldığı verilere göre, 2023 yılında Kıbrıslı Rum ve diğer yabancı uyruklu kişilerin Kıbrıs’ın kuzeyine en fazla yaz aylarında geçiş yaptığı tespit edildi.

Ağustos ayında geçiş noktalarından kuzeye (Kıbrıslı Türkler hariç) toplam 537 bin 84 geçiş yaşanırken,

Temmuz ayında toplam 507 bin 429 geçiş yaptı. Kıbrıslı Rumlar ve diğer yabancı uyruklu kişilerin 2023 yılı boyunca Kıbrıs’ın kuzeyine en az geçiş yaptığı ay ise Şubat ayı oldu. Verilere göre 327 bin 725 geçiş, geçtiğimiz yılın Şubat ayında gerçekleşti.

Kıbrıslı Rum ve diğer yabancı uyruklu kişilerin kuzeye geçiş sayıları ay bazında şöyle:

Ocak 2023: 363 bin 924

Şubat 2023: 327 bin 725

Mart 2023: 386 bin 409

Nisan 2023: 450 bin 361

Mayıs 2023: 437 bin 594

Haziran 2023: 462 bin 200

Temmuz 2023: 507 bin 429

Ağustos 2023: 557 bin 84

Eylül 2023: 474 bin 846

Ekim 2023: 461 bin 737

Kasım 2023: 392 bin 238

Aralık 2023: 390 bin 430