1 yaşındaki Öznur Suna Bayram yaşam mücadelesini kaybetti
Boğazköy'de 14 Mart günü apartmanın 3'üncü katından aşağıya düşen ve günlerdir hayata tutunmak için yaşam mücadelesi veren 1 yaşındaki Öznur Suna Bayram hayatını kaybetti.
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Boğazköy'de 14 Mart günü apartmanın 3'üncü katından aşağıya düşen ve günlerdir hayata tutunmak için yaşam mücadelesi veren 1 yaşındaki Öznur Suna Bayram hayatını kaybetti.
1 yaşındaki bebek, 1 haftadır Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.
1 yaşındaki Öznur Suna Bayram 14 Mart günü Lavinium sitesindeki üçüncü kattaki dairenin balkonda bulunan çamaşır askı teline tırmanması neticesinde korkuluklar üzerinden beton zemine düşmüştü.
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