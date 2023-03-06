Tarım Dairesi, 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde 1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 22 numunede 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

SVS Tic. Ltd. ait Armut Devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 21 numunede 21 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.