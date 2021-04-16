1 ithal, 2 yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 9 - 15 Nisan gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde, ithal ürünlerden alınan 20 numuneden sadece Selgün Ticaret’e ait sarı elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. İlgili ürün imha edildi.

İthal ürünlerden 20 numuneden 19 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün tespit edildi.

Selgün Ticaret’e ait sarı elmada Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine ürün imha edildi.

Yerli ürünlerden 46 numuneden 44 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Tatlısu sakinlerinden Mehmet Akkaya’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Gazimağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.