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1 ithal, 1 de yerli üründe kalıntı

1 ithal, 1 de yerli üründe kalıntı

Tarım Dairesi 2 - 8 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

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Tarım Dairesi 2 - 8 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, ithal ürünlerde 66 numunede 65 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

Selgün Tic. Ltd’e ait Nektarin’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 9 numunede 8 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

Yeşilyurt köyü sakini Mustafa Tan’a ait Sultani Üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilecek.

Foto: Arşiv

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