1 Haziran Dünya Çocuk Günü Değirmenlik’te coşkuyla kutlandı

Her yıl 1 Haziran’da kutlanan “Dünya Çocuk Günü” etkinliği dün Değirmenlik Belediyesi’nin sekizinci kez gerçekleştirdiği muhteşem etkinlikle kutlandı.

Saat 18:00’da Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, bando eşliğinde yürüyen ve rengârenk görüntüleriyle şarkılar söyleyen çocukların Değirmenlik Düğün Salonu’na gelmeleri ile devam etti.

Sunuculuğunu Hüseyin Kıral’ın yaptığı ve bölge halkının muhteşem katılımıyla başlayan şenlikte, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin yanı sıra, meclis üyeleri, okul müdürleri, muhtarlar eşlik etti.

Karavezirler tüm çocukların “Dünya Çocuk Günü”nü kutladı

Değirmenlik Belediyesi’nin 8’incisini düzenlediği Çocuk Şenliği’ne sponsorluklarından dolayı Erülkü Süpermarket ve çalışanlarına, Gülgün Süt mamullerine ve çalışanlarına, Mardo dondurmalarına ve çalışanlarına, tüm belediye çalışanlarına, tüm meclis üyelerine ve tüm bölge halkına teşekkür eden Başkan Ali Karavezirler, tüm bölge okullarına da teşekkür ederek “hoş geldiniz” dedi.

Yaşanan kovid sürecinin ardından sağlıklı günler geçirmeyi temenni eden Karavezirler, muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile bölgeyi daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Karavezirler tüm çocukların “Dünya Çocuk Günü”nü kutladı.