1 haftada 62 trafik kaza, 26 yaralı

Kıbrıs’ın kuzeyinde 11- 17 Mart tarihlerini kapsayan süre içinde 62 trafik kazası meydana geldi ve 26 kişi yaralandı.

Aynı sürede trafikte 4 bin 802 sürücü rapor edildi, 360 araç ise trafikten men edildi

Polis basın bültenine göre, trafik kazalarının sebepleri, sürat, dikkatsiz sürüş, kavşakta durmama, yakın takip ve diğer etkenler oldu. Kazalarda oluşan toplam hasar miktarı 4 milyon 250 bin 175 TL olurken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 21, Gazimağusa 11, Girne 20, Güzelyurt 5, İskele 5.”

4 bin 802 sürücü rapor edildi, 360 araç trafikten men edildi

11 Mart - 17 Mart tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu ise, toplam 15 bin 915 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 4 bin 802 araç sürücüsü rapor edildi. Suçların dağılımı şöyle:

“Mobil araçla tespit edilen sürat suçları (1539), sürat (1062), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (418), trafik levha ve işaretlerine uymamak (124), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (101), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (74), muayenesiz araç kullanmak (67), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (64), tehlikeli sürüş (26), dikkatsiz sürüş (33), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (24), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (21), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (18), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (16), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (12), trafik ışıklarına uymamak (10), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (4), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (4) ve 1600 de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, 360 aracı trafikten men etti.