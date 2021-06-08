1 günde, 3 yangın
Sıcaklıklar arttı, dün 3 farklı noktada arazi yangınları meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; ilk yangın Atlılar - Mormenekşe Anayolu köy girişi yakınlarında yaşandı, yangında 265 dönüm anız, 27 adet rulo bala yandı.
Sıcaklıklar arttı, dün 3 farklı noktada arazi yangınları meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; ilk yangın Atlılar - Mormenekşe Anayolu köy girişi yakınlarında yaşandı, yangında 265 dönüm anız, 27 adet rulo bala yandı.
Yine dün saat 15:00 sıralarında Mutluyaka Ağıllar Bölgesindeki yangınlarda çeşitli şahıslara ait 5 dönüm biçilmemiş arpa, 100 adet 6 metre uzunluğunda kelepçeli ana hat borusu, 60 adet 50 metre uzunluğunda 16’lık damlama su borusu, 25 adet ayaklı fıskiye ve ince saçtan yapılmış kulübe yanarak zarar gördü.
Öte yandan Mağusa’da ise dün saat 17.30 sıralarında 2.5 mil belediye çöplük alanı yakınlarında arazi içerisinde yangın çıktı.
Yangın sonucu Erdoğan Volkan’a ait 200 metre uzunluğundaki 75’lik ana su borusu, 400 metre uzunluğunda 20’lik damlatma lastiği ve 25 metre uzunluğundaki kalın sera naylonu tamamen yanarak zarar gördü.
Polis Basın Subaylığı; Atlılar-Mormonekçe Anayolu ile Mutluyaka’daki yangının çıkış nedenini tespit edemedi.
Mağusa’daki yangının ise rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde çıktığı kaydedildi.