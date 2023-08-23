1 Eylül'de barış için ortak etkinlik

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs tarafından, “1 Eylül Dünya Barış Günü” dolayısıyla iki toplumlu etkinlik düzenleneceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, etkinlik çerçevesinde 1 Eylül’de, saat 18.45’te “Eleftheria Meydanı”nda toplanılacağını ve Ledra Palace’a yürüyüş yapılacağını yazdı.

Gazete, saat 19.30’da Taksim Sahası’nda buluşulacağını ve burada ortak açıklama yapılacağını; sonrasında ise “Kıbrıs Havaları Derneği-KIBHAD” tarafından konser verileceğini kaydetti.