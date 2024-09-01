“1 Eylül; eşit bir yeni düzenin kurulacağı günün adıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ;Genel Sekreteri Asım Akansoy, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, “1 Eylül, egemen eşitlik yalanlarının değil, her iki tarafın da kabul edebileceği, adil, eşit bir yeni düzenin kurulacağı bir günün adıdır” dedi.

Hem Kıbrıs’ta, hem de dünyada barışın önemine dikkat çeken Akansoy, son dönemde yaşanan savaşların son bulmasını temenni etti.

Akansoy’un açıklaması şöyle:

“Kıbrıs’ta kalıcı ve kapsamlı Barışa ulaşma isteğimizin en üst düzeyde olduğu, dünyada savaşın ve çatışmaların yaygınlaştığı bir dönemde, 1 Eylül Dünya Barış günü tüm halklara kutlu olsun.

Dünyamız, emperyalist ülkelerin yeniden kendi hegemonyalarını büyütmek ve yeni bir düzen yaratmak adına gerilimi çok yüksek bir dönemden geçiyor. Ukrayna-Rusya, Filistin-İsrail savaşlarının, müdahale ve işgallerin uluslararası hukuku, insan yaşamını yerle bir ederek devam etmesi, yeni savaş teknolojileri ile kendilerini koruyan büyük devletlerin, zayıf ülkelere büyük hasar vermesi bugünün en çok gündeme gelen konuları…

BM İnsan Hakları Komiserine göre, Ağustos 2024’ kadar Gazze'de 40 bin Filistinli hayatını kaybetti. Son 10 ayda Gazze'de her gün 130 kişi ölüyor. İsrail’in uluslararası hukuku tanımayan tavrının, acımasız işgal ve kıyımı ile radikal dini grupların kışkırtıcı eylemlerinin bedelini, siviller ödüyor. Çocuklar, gençler, yaşlılar ödüyor… Her iki taraftan da.

Kıbrıs’ta sürmekte olan durum ateşkestir. Ateşkes, belirsizliğin kalkmadığı, adada en küçük bir kıvılcımın büyük gerilimleri beraberinde getireceği bir potansiyel tehlike ortamı demektir. Kıbrıs’ta 50 yıllık sürecin bir başarı öyküsü olmadığını, devam etmekte olan ateşkese bakarak anlamak mümkündür.

Tam da bu noktada önemli olan, adanın adil, kalıcı, kapsamlı ve işlevsel bir Barışa ulaşmasıdır. Çözüm ve Barış olmadan adada istikrar sağlanamaz. Çocuklarımız huzur içerisinde uyuyamaz, ekonomi rayına giremez, kalıcı kazanımlar sağlanamaz.

1 Eylül Dünya Barış günü, egemen eşitlik yalanlarının değil, her iki tarafın da kabul edebileceği, adil, eşit bir yeni düzenin kurulacağı bir günün adıdır. Paylaşımın adıdır.

CTP, ilgili BM Güvenlik kararları çerçevesinde, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli iki toplumlu Federal bir çözüme ulaşma mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kalıcı barışın karşılıklı kabul edilmesinin esas olduğunu, karşılıklı dayatmalarla hiçbir yere varılmayacağını söylemeye devam edecektir. Gerçek yalanı her zaman yendi yine yenecektir. Kıbrıslı Türkler, kalıcı barışı hak eden ve bunun için kendi kararını verme yetisine sahip bir halktır.

1 Eylül 19.30’da Lefke Soli Antik Tiyatrodaki ve 2 Eylül 19.00’da ise Lefkoşa ara bölgeki Dayanışma evinde düzenlenecek Barış etkinliklerine tüm halkımızı davet ederiz.

1 Eylül Dünya Barış günü kutlu olsun.”