“Tüm geçiş noktaları ivedilikle açılmalı”

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs, Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’e iletilmek üzere, Kıbrıs’ın kuzey ile güneyi arasında iş birliğinin arttırılması ve kapıların açılması talebini içeren bir mektup hazırladı.

Mektup Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ’a verildi. Kuzey ve güneyden 75 örgütün imzasının yer aldığı mektubun bir kopyası da İnisiyatif’in Kıbrıs Rum temsilcileri tarafından Anastasiadis’e iletilecek. Mektup ayrıca Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği yetkililerine de gönderilecek.

İnisiyatif’in bazı Kıbrıslı Türk üyeleri Cumhurbaşkanlığı’na gitmeden önce Ledra Palace geçiş noktasında İnisiyatif’in bazı Kıbrıslı Rum temsilcileri ile buluştu. Ayaküstü görüşme, Ledra Palace geçiş noktasında Birleşmiş Milletler kontrolündeki kısımda yer aldı.

Mektup…

Mektupta, coronavirüs salgını nedeniyle başgösteren ekonomik ve sosyal sıkıntıların giderilmesi için tüm konularda iki tarafın iş birliği yapması arzusu yer alıyor.

İki liderin geçişler ve yangın söndürme konusunda; İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin ortak çalışmaları konusundaki iş birliğinin umut verici olduğu ifade edilen mektupta, “Tüm geçiş noktalarının gerekli tedbirler alınarak ivedilikle açılmasını ve iki toplum arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini talep ediyoruz” denildi.

Kıbrıs etrafındaki denizlerde hidrokarbon çıkarmaya yönelik çalışmaların durdurulması gerektiği de kaydedilen mektupta, “Bu dönem, Crans Montana’da üzerinde mutabık kalınan hususlar üzerinde müzakere sürecini yeniden yapılandırmak ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin iyi niyetinden iyi şekilde yararlanmak için kullanılacak bir dönemdir” ifadeleri yer aldı.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelere başlanması talebine yer verilen mektupta, “İki toplumun liderleri olarak bu fırsatı görmeniz ve müşterek olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin müzakere sürecini yeniden toplamaya davet etmeniz önemlidir” görüşü belirtildi.

Elcil: “Korku imparatorluğu yaratılmaya çalışılıyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Ledra Palace geçiş noktası ile Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı konuşmalarda, Kıbrıs Rum Yönetiminin geçişler için bazı şartlar ortaya koyduğunu hatırlatarak, KKTC ve TC hükümetini kapıların açılması ile ilgili bir irade ortaya koyamamakla eleştirdi.

Elcil, Kıbrıs Türk yönetiminin Güney Kıbrıs’ta virüs salgınının devam ettiği üzerine bir korku imparatorluğu yaratmaya çalıştığını ve kapıların açılmasına izin vermediğini iddia etti.

İnisiyatifin temel hedefinin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu, adanın bir bütün olduğunu, Güneyde ve Kuzeyde salgın ile ilgili ayrı ayrı karar alınmasının yanlış olduğunu savunan Elcil, “Salgınla mücadele edilecekse bu mücadele toplu olması gerekirdi” dedi.

İki taraf arasındaki geçiş kapılarının açılması yanında iki taraf arasında artan tansiyonun düşürülmesini istediklerini kaydeden Elcil, Güneyde de Kuzeyde de provokasyonların yapıldığını, özellikle Kuzeyde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun tansiyonun yükseltilmesine yönelik yayınlar yaptığını savundu.

Şener Elcil, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Birleşmiş Milletler parametrelerinde çalışmaların sürdürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da güven duyduklarını ifade etti.

Elcil, salgın sürecinin bölünmüşlüğü değil birleşme ve iş birliğini geliştirmesi gerektiğini belirtti.