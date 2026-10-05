Rahvancıoğlu: Belediyede, görev ve sorumlulukları netleştirerek kurumsal bir hiyerarşi oluşturacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, belediyelerde personel intibaklarının yıllardır tamamlanamamasının ciddi bir karmaşaya neden olduğunu söyledi. Rahvancıoğlu, göreve gelmeleri halinde personel şemasını oluşturacaklarını, görev ve sorumlulukları netleştirerek belediyede kurumsal bir hiyerarşi oluşturacaklarını açıkladı.

Genç TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Turan Rahvancıoğlu, belediyelerin birleşmesinin ardından yasada öngörülen intibak sürecinin tamamlanamadığını belirterek, yaklaşık dört yıl geçmesine rağmen personel yapılanmasının halen netleşmemesini eleştirdi. Rahvancıoğlu, mevcut durumda belediye yönetiminin bir işçiye farklı bir görev verebildiğini, bunun zaman zaman amirlik görevlerine kadar uzandığını belirterek, bu durumun belediyede ciddi bir karmaşa yarattığını ifade etti.

“Belediye, başkanın iki dudağı arasında olmayacak”

Göreve gelmeleri halinde atacakları ilk adımlardan birinin personel şemasını oluşturmak olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, “Kimin görevi nerededir, görev tanımı nedir, iş tanımı nedir? Bunu herkes bilecek” ifadelerini kullandı. Personel yapılanmasının belediye başkanının kişisel tasarrufuna bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Rahvancıoğlu, oluşturulacak yapının belediye meclisinin onayına sunulacağını söyledi. Turan Rahvancıoğlu, “Bunu, ben başkan olacaksam benim iki dudağımın arasında olmayacak şekilde yapacağız. Biz bunu meclisin önüne getireceğiz. Yasanın geçmesini de beklemeyeceğiz” dedi. Belediyede hiyerarşik yapının bir an önce kurulması gerektiğini ifade eden Rahvancıoğlu, görevlendirme ve görevden almaların kurumsal bir yapıya bağlanacağını belirtti.

“Fazla mesai konusunda adil bir sistem kuracağız”

Rahvancıoğlu, belediyedeki fazla mesai uygulamalarına ilişkin de eleştirilerde bulundu. Belediyede fazla mesai konusunda üç farklı uygulamanın bulunduğunu belirten Rahvancıoğlu, sahada görev yapan ve mesai saatleri dışında çalışan memurlara fazla mesai ödenmesini doğru bulduğunu söyledi. Ancak görevini ağırlıklı olarak belediye içerisinde sürdüren ve mesai bitiminde işyerinden ayrılan bazı memurlara “ek mesai” adı altında ödemeler yapıldığını belirten Rahvancıoğlu, bunun sorgulanması gerektiğini belirtti. Rahvancıoğlu ayrıca, fazla mesai yapmasına rağmen ücretini alamayan işçilerin bulunduğuna dikkat çekerek bazı işçilere ücret yerine izin yazıldığını, ancak bu izinlerin de kullandırılmadığını söyledi. Göreve gelmeleri halinde fazla mesai konusunda adil bir sistem kuracaklarını belirten Turan Rahvancıoğlu, “Hakkına, haklıya hakkını teslim edeceğiz” dedi. Rahvancıoğlu, “İçerideki memur fazla mesai yapıyorsa ona da hakkını ödeyeceğiz. Dışarıdaki işçi fazla mesai yapıyorsa ona da hakkını ödeyeceğiz. Ama hakkı olmadan yapılan ödemelere de dur diyeceğiz” ifadelerini kullandı.