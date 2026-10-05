“Bu güzel okul çocuklarımız için”

Eğitim Bakanlığı ile Çatalköy-Esentepe Belediyesi iş birliğinde yapılan Esentepe İlkokulu yeni okul binası, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Törene; Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Esentepe İlkokulu Müdürü Ahmet Özçaylı, Esentepe İlkokulu öğretmenleri ile öğrenciler, vatandaşlar ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, beşincisi sınıf öğrencisi Beyazıt Aras Gürer’in “Türk Çocuğunun Andı”nı okumasıyla devam etti.

Törende; Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Esentepe İlkokulu Müdürü Ahmet Özçaylı birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, okulun hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından okul binasının açılışının yapılmasıyla sona erdi.

İncirli: “Bu okul bütün bu hayalleri gerçekleştirebilmeyi mümkün kılacak”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, her çocuğun yapmak istediği ayrı bir hayali olduğunu belirterek, “Bu okul bütün bu hayalleri gerçekleştirebilmeyi mümkün kılacak.” dedi.

Kendilerine bugünü yaşatan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden İncirli, Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un dört yılda üç okulu bölgeye kazandırdığını belirterek, bunun gurur verici olduğunu belirtti.

Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Kırok’u, “çok çocuklu, büyük bir aile babasına” benzeten İncirli, “Her evladını da birbirinden ayırmadan onlar için çalışıyor.” ifadelerine yer verdi.

“Çocukların üstün çıkarları ve yararı” ifadesinin kılavuz edindikleri bir ifade olduğunu kaydeden İncirli, bu ifadenin içerisinde “her yaştan ve her yerdeki” çocuğun olduğunu dile getirdi.

Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin işbirliği yapmasının başlıca hedefleri arasında olduğunu ifade eden İncirli, bu süreçte hayırseverlerle yapılacak işbirliklerinin de büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Bu ülkede doğan her çocuğumuzun aynı fırsatlara ulaşabilmesi, çağdaş, demokratik, laik ve kapsayıcı bir eğitime ulaşabilmesi esas amacımızdır.” ifadesine yer veren İncirli, konuşmasında eğitimde yaşanan sorunlara da değindi.

İncirli, “Eksikliklerimizi görmezden gelmeden onlarla yüzleşerek ve el birliğiyle üstesinden gelebileceğimize yürekten inanıyorum.” dedi.

Öğretmenlere verdikleri emek için teşekkür eden İncirli, “Her bir çocuk sizlerin ellerinde şekillenecek. Öğretmenimizin güçlendirilmesi noktasında da hepimizin ortak sorumluluğu vardır.” diye konuştu.

Bu okuldan mezun olacak olan çocukların ülkenin mühendisleri, hekimleri, öğretmenleri ve iş insanları olacağını belirten İncirli, bu ülkenin geleceğini kendi elleriyle kuracaklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu: “Halkımız ve çocuklarımız için siyaseti bir kenara bıraktık”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, bugün çok güzel bir vesile için bir arada olduklarını belirtti.

Okulu açmanın görev ve sorumluluğu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, halk ve çocuklar için herkesin elini taşın altına koymasının büyük gurur olduğunu dile getirdi.

“Bir tuğla da sen koy, bir sınıf da sen yap, bir okul da sen yap” kampanyasına değinen Çavuşoğlu, hayırseverlerin desteğine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, bu süreçte Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Kırok ile uyumlarının, gelecekte siyasete gireceklere ve belediye başkanlığına aday olacak olanlara örnek olmasını umut etti.

“Halkımız ve çocuklarımız için siyaseti bir kenara bıraktık. Gecemizi ve gündüzümü katarak, tüm imkanlarımızı birleştirdik. ” diyen Çavuşoğlu, okulun ayrıca hayırseverlerin destekleriyle yapılan bir okul olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Atatürkçü düşüncenin yolunda, geleceği teslim edecekleri çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için çırpındıklarını belirtti.

Konuşmasında Atatürk'ün öğretmenlere yönelik “Öğretmenler, yeni nesiller sizin eseriniz olacaktır” sözünü de anımsatan Çavuşoğlu, kendilerini bugünlere getiren öğretmenlere teşekkür etti, aralarında olmayan öğretmelere de Allah’tan rahmet diledi.

“300-400 sene önce atalarımız mallarını Kıbrıs Türk çocuklarının eğitimine vakfetmiştir. O büyük düşüncenin, duygunun ve inanışın uzantısı olan bizler, tabi ki böyle eserler yapacaktık. ” diyen Çavuşoğlu, yıllar önce başlayan bu duygunun tekrardan hayata geçtiği bir dönem yaşadıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının inandığı noktada elini taşın altına koymasını selamladığını belirten Çavuşoğlu, okulun hayat bulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırok: “Eğitime katkı koymaya devam edeceğiz”

Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da, bugün burada gelecekleri olan çocuklara yeni bir okul kazandırmak için bir arada olduklarını dile getirdi.

Dört yıl önce göreve seçildikten sonra ilk hedefinin Çatalköy İlkokulu ile başladığını anımsatan Kırok, projenin 11 ayda tamamlandığını ve 2 bin metrekarelik modern bir eğitim yuvası kazandırdıklarını kaydetti.

Bölgedeki yatırımcıların da desteğiyle 4 yaş sınıflarının da bölgeye kazandırıldığını kaydeden Kırok, bugün ise Esentepe İlkokulu’nun açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Belediyenin 2025-26 gelir giderlerini yaparken, giderler kalemine ilkokulun yapımı için 40 miyon TL civarında bir kaynak ayırdıklarını ifade eden Kırok, bu süreçte desteklerini esirgemeyen iş insanlarına da teşekkür etti.

Kırok, Türk toplumlarında yardımlaşma duygusunun güçlü olduğunu dile getirdi.

13 ayda tamamlanan Esentepe İlkokulu’nun 14 derslikten oluştuğunu aktaran Kırok, alt yapısının eğitim hayatına katkı sağlayabileceği teknolojiye sahip bir okul kazandırdıklarını belirtti.

“Biz bununla yetinmeyeceğiz. Görevde olduğum sürece eğitime, sağlığa ve çocukların sosyal alanlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.” diyen Kırok, hedeflerinin bölgeye bir ortaokul ile meslek lisesini kazandırmak olacağını kaydetti.

Projenin mimari çiziminden tüm işlerine kadar, alt ve üst yapı hizmetlerinin tamamen belediye personeline ait olduğunu ifade eden Kırok, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Özçaylı: “Bu güzel bina çcouklarımız için yapıldı”

Esentepe İlkokulu Müdürü Ahmet Özçaylı da, ​“Bugün burada sadece tuğlalardan ve harçtan ibaret yeni bir bina değil; evlatlarımızın düşlerini, yarınlarımızı ve aydınlık geleceğimizi inşa etmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bir okulun yükselmesinin bir toplumun geleceğe attığı en güçlü imza olduğunu belirten Özçaylı, böylesine anlamlı eserlerin tek bir kişinin değil, ortak bir vizyonun, güçlü bir dayanışmanın ve sıcacık bir gönül birliğinin eseri olduğunu kaydetti.

“Yeni İlkokul binamız; Eğitim Bakanlığımızın vizyoner desteği, Belediyemizin kurumlar arası dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen katkıları ve eğitim sevdalısı hayırsever iş insanlarımızın eşsiz cömertliği sayesinde yükselmiştir.” diyen Özçaylı; devletiyle, yerel yönetimiyle, hayırseveriyle el ele verip bu eğitim yuvasını çocuklara kazandıranlara şükranlarını sundu.

Öğretmenlerin binaya ruh verecek, burayı bir taş yığınından çıkarıp ilim ve irfan yuvasına dönüştürecek mimarlar olduğunu dile getiren Özçaylı, modern sınıflarda yetişecek her bir çocuğun öğretmenlerin şefkati ve rehberliğiyle biçimleneceğini kaydetti.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Özçaylı, “Bu güzel bina sizin için yapıldı. Burada sadece okuyup yazmayı değil; sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, vatanını ve milletini yürekten sevmeyi öğreneceksiniz. Yeni okulunuzu çok sevin, onu koruyun ve en önemlisi hayallerinizi her zaman büyük tutun. Çünkü sizler bu ülkenin yarınlarısınız.” ifadelerine yer verdi.

Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Özçaylı, yeni ilkokul binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Haber: Mehmet Kara - Fotoğraf: Süleyman Önal