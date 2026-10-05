“Gazetecilik suç değildir, haber yapmak engellenemez!”

KIB-TEK’te EL-SEN’in bugünkü eylemi sırasında görev yapan gazeteci Ahmet Karagözlü’nün telefonuna müdahale edildi ve telefonun camı kırıldı.

Olayın ardından açıklama yapan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Basın-Sen, gazetecilerin görevlerini yapmasının engellenmesine ve ekipmanlarına müdahale edilmesine tepki gösterdi.

Gazeteciler Birliği, Karagözlü’nün yayın yapmasının KIB-TEK Personel Şube Amiri Mustafa Harutoğlu tarafından engellendiğini ve müdahale sırasında telefonunun camının kırıldığını belirtti.

Gazetecilerin kamuoyunu ilgilendiren olayları takip etmesinin, görüntülemesinin ve kamuoyuna aktarmasının mesleğinin gereği olduğu vurgulanan açıklamada, “Bir gazetecinin haber yapmasını fiziksel müdahaleyle engellemeye çalışmak yalnızca gazeteciye değil, halkın haber alma hakkına da müdahaledir” denildi.

Basın-Sen de Karagözlü’nün telefonunun üst düzey bir kurum yetkilisi tarafından elinden alındığını ve müdahale sırasında telefonun camının kırıldığını açıkladı.

Her iki örgüt de gazetecilerin görev başında engellenmesinin, ekipmanlarına müdahale edilmesinin ve basın özgürlüğünün zedelenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gazeteciler Birliği, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve gazetecilerin görevlerini özgür ve güvenli şekilde yapabilmelerinin güvence altına alınmasını talep ederken, polise intikal eden süreci takip edeceğini açıkladı.

Basın-Sen ise kamu görevi yürüten yetkililerin gazetecilerin görevlerini özgür ve güvenli biçimde yapabilmeleri konusunda sorumlu davranması gerektiğini vurguladı.