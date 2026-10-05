Gaziveren’de uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

Gaziveren’de dün iki kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün saat 15.30 sıralarında devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen S.E.T.’nin (E-25) kullanımındaki, H.Y.’nin (E-21) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada, üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası, öğütücü ile sigara izmariti bulunup, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Aykan Müsbah dün hayatını kaybetti

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatılı tedavi gören Aykan Müsbah (E-55), 23 Eylül tarihinde aniden rahatsızlanması üzerine sevk edildiği Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün yaşamını yitirdi.

Müsbah’ın otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

Görevli polislere bağıran alkollü şahıslar tutuklandı

Gazimağusa’da bugün saat 00.30 sıralarında, kamuya açık bir yer olan Adsız Asker Sokak’ta, 157 miligram alkollü içki tesiri altındaki M.E.(E-44) ve alkollü içki tesiri altında olup, nefes örneği vermeyen T.T.(E-50), polis tarafından araç sürücüsüne alkol testi yapılacağı sırada, görevli polislere yüksek sesle bağırdılar. M.E. ve T.T. tutuklandı.

Lapta’da eğlence mekanı işletmecisine yasal işlem

Lapta’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında dün saat 17.00 sıralarında, polis tarafından yapılan kontrolde, işletmenin yetkili makamdan izinsiz alkollü içki tasarruf edip, satışa sunduğu tespit edildi.

Bahse konu eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.