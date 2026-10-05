Mağusa’da yaşlılara doğum günü etkinliği

Gazimağusa Belediyesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği iş birliğinde Mağusa’da yaşayan 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların doğum günü kutlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aysel Alihan, Ali Osman Nurettin ve Suna Nurettin’in doğum günlerinin birlikte kutlandığı etkinliğe Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

Uluçay, 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların Gazimağusa’nın yaşayan hafızası olduğunu belirterek, “Bugün burada yalnızca bir doğum gününü kutlamıyoruz. Kentimizin geçmişine tanıklık etmiş, hayatları boyunca ailelerine ve toplumumuza değer katmış büyüklerimizin yaşamlarına duyduğumuz saygıyı da ifade ediyoruz. Onların anıları, deneyimleri ve birikimleri Gazimağusa’nın en kıymetli hazinelerindendir” dedi.

Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak her yaştan vatandaşın kendisini kentin değerli bir parçası olarak hissetmesini önemsediklerini ifade ederek, “Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde insan var. Büyüklerimizin yanında olmak, onları yalnızca özel günlerde değil, yaşamın her alanında desteklemek bizim için önemli bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Birimi Sorumlusu Simge Okburan, her yaşlının Mağusa’ya, ailesine ve topluma kattığı değer ve anlatacak çok güzel hikâyesi olduğunu söyledi.

Okburan, yaşlıların kendilerini hatırlanmış ve değerli hissetmesi için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, Gazimağusa’nın çınarlarını onurlandırmanın, değerli hissettirmenin ve toplumda görünür kılmanın kendileri için önemine işaret etti.

Jenkins, bu etkinliği her ay düzenlemeyi hedeflediklerini de belirterek, sürece katkı koyanlara teşekkür etti.