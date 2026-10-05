"31 Ekim'e kadar ateş yakmak yasak"

İtfaiye, ay sonuna kadar temizlik amaçlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta başlayan ateş yakma yasağının 31 Ekim'e kadar süreceğini anımsatılarak, ateş yakmayla ilgili “Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası’ndaki” kurallara uyulması istendi.

Açıklamada, özellikle ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrol dışına çıkıp yangına sebep olabileceği vurgulandı.

Araçlarla seyir halindeyken veya çevrede bulunulduğu sırada, yol kenarlarına, ormanlık alan ve arazilere sigara izmariti atılmaması çağrısı yapılan açıklamada, sigara izmaritleri ile mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonlarına ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları görülmesi durumunda "188 Elektrik Arıza" hattının aranması istendi.

Ayrıca, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattı’nı aramaları ve ihbarda bulunmaları uyarısı da yapıldı.

Priz uyarısı

Ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına, aynı anda birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağı belirtilen açıklamada, yüksek akım tüketen elektrikli cihazların doğrudan duvar prizine takılarak kullanılması tavsiyesi edildi.

Ayrıca katlanarak zamanla deforme olan uzatma kablolarının kullanılmaması ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği hatırlatıldı.

Motorlu araç, işyeri ve konutlara uygun bir yangın söndürme cihazı bulundurulması gerektiği kaydedilerek, bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin olası bir yangına ilk müdahalede kullanılarak, yangının büyümesinin önleneceği vurgulandı.

Açıklamada, özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırılması gerektiği belirtilerek, bu sayede yakıt sızması, elektrik kaynaklı kısa devre ve egzozdan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasının önleneceği ifade edildi.