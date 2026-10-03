Erhürman, CSO’nun yeni sezon açılış konserine katıldı
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) 2026-2027 sezon açılış konserine katıldı.
A+A-
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) 2026-2027 sezon açılış konserine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı “Mavi Salon”da gerçekleştirilen konseri şef Antonio Pirolli yönetti. Konserde klarnet sanatçısı Joe Christophe solist olarak sahne aldı.
Konser programında Ludwig van Beethoven’ın “Egmont Uvertürü” ve “5. Senfoni”si ile Carl Maria von Weber’in “Klarnet Konçertosu No. 1” adlı eseri seslendirildi.
Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu ve KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşen sezon açılış konserinin, sanatseverlerin yoğun katılımıyla izlendiği bilgisi de paylaşıldı.
Bu haber toplam 344 defa okunmuştur