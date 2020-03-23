Test kitleri özel jetle geldi

Kıbrıslı iş insanı, İktisatbank sahibi Mete Özmerter, sağlıkta kullanılacak malzeme temini için sabah saatlerinde gittiği Türkiye’den geri döndü. Özmerter beraberinde Covid 19 ile mücadelede kullanılacak sağlık ekipmanını adaya getirdi.

“Bu malzemeler buraya gelecek, gerekirse her gün uçacağız, en başta sağlık çalışanlarını alkışlıyorum, evlerinde oturanları alkışlıyorum” dedi kaptan, iş insanı Mete Özmerter, özel jetiyle ikinci kez Ankara’dan sağlık malzemesi taşıdı.

Özmerter beraberinde 2000 adet erken tanı testi getirdi. Ayrıca yüzlerce muhtelif ilaç da testlerle bilrikte adaya ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde özel uçağıyla Ankara’ya uçan Mete Özmerter, ülkeye sağlık altyapısı için malzeme taşımış, bu duyarlı davranış kamuoyunun da büyük taktirini toplamıştı.

Kitleri Falyalı kardeşler aldı

İş insanları Halil ve Hüsnü Falyalı, 50 bin dolar ödeyerek, ülke sağlık sistemine 2 bin 500 adet "Covid-19 Hızlı Test Kiti" aldıklarını açıklamıştı.

"İş insanları olarak hepimiz bu süreçte elimizi taşın altına koymalıyız" diyen Falyalı, bu desteği, bu ülkeden kazandıklarını, yeniden ülkeyle paylaşmak olarak gördüklerini söyledi.



Halil ve Hüsnü Falyalı, test kitlerinin satın alınması ile ilgili proforma faturayı da paylaştı.