Lefkoşa’da asfaltlama çalışmaları Göçmenköy’de devam ediyor

Asfaltlama çalışmalarının Lefkoşa Taşkınköy bölgesinde tamamlandığı ve Göçmenköy’de devam ettiği belirtildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi, 40 Milyon TL’lik yatırım ile başlattığı asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

2025 Yılı 1. Etap Asfalt Kaplama Projesi kapsamında toplam 11.000 ton asfalt dökülmesi hedefleniyor.

Hava sıcaklıklarının da artması ile hem gündüz hem de gece mesaisi şeklinde süren çalışmalarda Taşkınköy bölgesindeki belirlenen sokaklar tamamlanarak Göçmenköy bölgesine geçildi.

İhale kapsamında 3 farklı bölgede toplam 3.000 ton asfaltlama çalışması tamamlandığı belirtilen açıklamada tamamlanan bölgeler şöyle sıralandı:

"Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar - Alçıcılar Yolu Sokak, Dere Yolu Sokak, Bostan Yolu Sokak

Taşkınköy - Naci Talat Sokak, Zeytin Sokak, Hüzün Ana Sokak, Sardunya Sokak, Serin Sokak, Selvi Sokak, Ali Vasıf Sokak, Nergiz Sokak

Göçmenköy - Nidai Cabacaba Sokak, Dr. Küfi Asaf Sokak, Osman Vehbi Sokak, Sancaktar Orhan Bey Sokak, Mustafa Hasan Çoronik Sokak"LTB ile Salih Köroğlu Construction Ltd. arasında imzalanan “2025 Yılı 1. Etap Asfalt Kaplama Projesi” ihalesinin tamamlanmasının ardından LTB asfaltlama çalışmalarına şu anda ihale teklif süreci devam eden yeni ihale ile devam edecek.

25 Haziran günü Küçük Kaymaklı’daki Dumlupınar bölgesindeki Alçıcılar Yolu Sokak’tan başlayan asfalt döküm çalışmaları Göçmenköy’ün ardından Haspolat bölgesinde sürecek.