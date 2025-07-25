“Hükümet sigorta emeklisinden yasadışı ilaç parası alınıyor”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Sosyal Sigorta emeklilerinden hastanede ilaç parası alınmasına tepki göstererek, bunun yasa dışı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in bu uygulamanın “yasal zorunluluk” olduğunu öne sürdüğünü belirten Barçın, “Yasayı açıp okudum. 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası çok açık. Sigorta emeklileri için katkı payı tüzükle belirlenir deniyor. Ancak böyle bir tüzük yok” dedi.

Barçın, “Tüzük yoksa bu para hangi mevzuata dayanarak alınıyor?” sorusunu sordu. “Bu yasal bir zorunluluk değil, UBP ‘hükümetinin’ siyasi kararıdır.” diyen Barçın, çözümün net olduğunu belirterek, “Derhal tüzük düzenlemesi yaparak sigorta emeklilerinden %0 katkı payı alınacağına dair Bakanlar Kurulu kararı alın. Mağduriyet bitsin” çağrısında bulundu.