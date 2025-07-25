Girne’de aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı
Girne’de bir aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.
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Girne’de bir aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, olay, dün saat 15.00 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi.
78 yaşındaki Jacqueline Hugo yönetimindeki KN 403 plakalı salon araç ile batıya doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun güneyinden kuzeyine doğru koşarak geçmeye çalışan 14 yaşındaki Bedirhan Roni Ateş’e çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Bedirhan Roni Ateş, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
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