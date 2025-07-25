“Doğanın İmzası” sergisi açıldı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Doğanın İmzası” farkındalık projesinin sergi ayağının, açılışı dün Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapıldı.

Sanat ve doğa severler sergi açılışına ciddi bir ilgi gösterirken farklı yaş gruplarından katılımcıların birlikte ürettiği eserler, ziyaretçiler tarafından ilgi ve hayranlıkla karşılandı.

Projenin fikir sahibi olan Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz’ün öncülüğünde şekillenen “Doğanın İmzası”, Kıbrıs’a özgü yerel türleri sanatsal bir bakış açısıyla görünür kılmayı amaçlıyor.



Fotoğraf, resim ve seramiği buluşturan sergide; ülkemizin 12 değerli fotoğrafçısının kareleri, Gönyeli SAM eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından çizim ve seramik yorumlarıyla tamamlandı.

Yeşil Okullar Projesi kapsamında çocukların topladığı geri dönüşüm malzemelerinden sanatçı Victoria Lazari-Özün’ün oluşturduğu dev flamingo figürü ise, doğanın dönüşüm gücünü ve umudunu simgeleyen etkileyici bir yapıt olarak dikkat çekti.

Sergi açılışında Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu birer konuşma yaparak doğa ile sanatı birleştiren projenin önemini vurguladılar.

“Doğanın İmzası” karma sergisi, 31 Temmuz Perşembe gününe kadar Gönyeli SAM’da ziyarete açık olacak.



Doğaya duyulan sevginin sanatla ifadesine dönüşen bu anlamlı sergi, herkesi bekliyor.

Gündüz: “Bir fikirle başladı, kolektif bir çevre bilinci projesine dönüştü”

Açılışta ilk konuşmayı yapan projenin fikir sahibi Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz doğa ve sanatın buluştuğu bu projeyi şöyle anlattı:

“Doğayı anlatmak, aslında hayatı anlatmaktır. Bu projeye başlarken niyetimiz; Kıbrıs’a özgü yerel türleri görünür kılmak, halkın doğayla bağını güçlendirmek ve bilimsel bilgiyi sanatla buluşturmaktı.”

Projenin üretim sürecine de değinen Gündüz, serginin sadece bir sonuç değil, sürecin kendisinin de öğretici ve dönüştürücü olduğunu belirtti:

“Çocukların geri dönüşümle ortaya koyduğu malzemeler, sanatçının ellerinde yeniden doğdu. Fotoğrafçılarımız doğanın sessiz tanıklarını objektiflerine yansıttı. Kursiyerlerimiz o görüntüleri renk ve formla yeniden yorumladı. Bu kolektif üretim; sanatın, bilimin ve toplumsal katılımın birleştiği güçlü bir çevre bilinci hareketine dönüştü.”

Gündüz, projeye sahip çıkan başta Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederek konuşmasını tamamladı:

“Bu fikir benimle başladı ama sahiplenildi, çoğaldı ve büyüdü. Doğayla yeniden bağ kurmak isteyen herkese bu serginin bir davet olmasını diliyorum.”

Amcaoğlu: “Kent kimliği doğaya gösterdiğimiz saygıyla şekillenir”

Açılışta konuşan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, serginin yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda bir kent kültürü vizyonu olduğuna işaret etti:

“Bugün burada, doğaya ve sanata inanan insanların ortak emeğiyle ortaya çıkan bir serginin heyecanını yaşıyoruz. Her kent, sadece yollarıyla ya da binalarıyla değil; insanıyla, kültürüyle, doğaya gösterdiği saygıyla bir kimlik kazanır. Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak biz, çevreye duyarlı, yaşadığı coğrafyanın değerlerini bilen ve koruyan bir kent vizyonuyla hareket ediyoruz.”

Hüseyin Amcaoğlu, konuşmasında belediye sınırları içinde çevreye duyarlı, sürdürülebilir projeler yürüttüklerini vurgulayarak, bu çalışmaların artarak süreceğini ifade etti. Göreve geldikleri ilk günden itibaren “çevre dostu bir belediyecilik” anlayışını benimsediklerini hatırlatan Amcaoğlu, bunu sözle değil, projelerle ispatladıklarını belirtti.

Amcaoğlu, belediye sınırları içerisinde sürdürülebilir çevre ile ilgili hayata geçirdikleri projelerden de bahsederek bu projelerin bundan sonra da devam edeceğine vurgu yaptı. Amcaoğlu, göreve geldiklerinden beri çevre dostu bir anlayışla hareket edeceklerini söylediklerini ve bunu da projelerle ispatladıklarını ifade etti. Amcaoğlu, “22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz “Doğanın İmzası” projesi, bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Kıbrıs’a özgü Endemik türlerimizi Gönyeli Çemberi’nde sergiledik, farkındalığı artırdık, Yeşil Okullar Projesi’ne destek verdik. Vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak adına çalışıyoruz” diye konuştu.

Amcaoğlu, projeye emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şerife hocamızın fikir sahibi olduğu bu anlamlı projeyi belediye olarak sahiplendik ve büyüttük.

Çocukların geri dönüştürdüğü malzemelerden ortaya çıkan flamingo, sanatçılarımızın objektifinden yansıyan türler, kursiyerlerimizin çizim ve seramikleri.. Her bir parça, doğayla kurduğumuz bağın ve birlikte üretmenin güçlü birer ifadesi oldu.

Katkı koyan herkese; başta Prof. Dr. Şerife Gündüz’e, sanatçımız Victoria Lazari-Özün’e, Gönyeli SAM eğitmenlerine, kursiyerlerimize, fotoğrafçılarımıza ve KUŞKOR’a teşekkür ediyorum. Bu sergi, bizim geleceğe bıraktığımız bir imzadır.”