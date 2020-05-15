Patlayan borular için 35 Milyon TL

Türkiye’den Kıbrıs’a gelen Su Temin Projesi’nde patlayan boruların giderilmesi için 35 Milyon TL kaynak gerektiği ve ülkenin susuz kaldığı Türkiye basınına yansıdı. Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına dek su rezervlerinin yeterli olduğu belirtilirken, maliyete ilişkin bir rakam paylaşılmadı…

YENİDÜZEN

Türkiye’den Kıbrıs’a su taşıyan borunun patlamasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçti, Türkiye medyasına yansıyan haberlerde tadilat için 35 Milyon TL üzerinde bir maliyet gerektiği ifade edildi. Tarım Bakanlığı buna ilişkin bir rakam telaffuz etmezken, çalışmaların Türkiye’den yürütüldüğünü açıkladı.

Birgün’ün haberinde ayrıca Kıbrıs’ın susuz kaldığı da ifade edilirken, Tarım bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, çalışmaların Ağustos ayında bitmesinin planlandığını, bu süreye dek ise su rezervlerimizin yeterli olduğunu belirtti.

Türkiye’de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Taşucu’nda boru üretimi yapıldığını, akabinde monte işleminin gerçekleşeceğini ve Ağustos ayına dek çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Deveci, Ağustos ayına dek ülkedeki su rezervinin yeterli olduğunun da altını çizdi. Tamiratın giderilmesiyle ilgili maliyetin Türkiye tarafından yürütüldüğünü belirten Deveci, rakam vermekten kaçındı.

Deveci, “Konunun maliyeti ile Türkiye’den ilgileniliyor. Diğer işler de oradan yürütülüyor. TC’den aldığımız bilgi; Taşucu’nda boru üretiminin başladığı, borular yapıldıktan sonra monte edileceği ve su akışının sağlanacağı yönünde oldu.

Ağustosa ayına kadar çalışmalar bitecek dendi. O güne dek su rezervimiz yeterli konuyu takip ediyoruz.” dedi.

“Patlayan boruların tamiratı için en az 35 milyon TL harcanacak”

Türkiye basınına “Yandaşın projesi Kuzey Kıbrıs’ı susuz bıraktı” başlığıyla yansıyan haberde ise asrın projesi olarak adlandırılan KKTC Su Temin Projesi’nde patlayan boruların tamiratı için en az 35 milyon TL harcanacağı, boru hattındaki arıza nedeniyle dört aydır Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a içme suyu verilemediği anlatıldı.

Haberde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un, önceki gün yaptığı açıklamada, boru hattının tamiri için Haziran ayında çalışmalara başlanacağını duyurduğu ifade edildi.

Oğuz’un “10 adet borunun değiştirileceği, boruların imalatı için 35 milyon TL harcanacağını ve boruların montajının da ayrıca ek maliyet oluşturacağını” belirttiği de kaydedildi.