Meclis’te 9 kadın vekil!
7 Ocak Erken Genel Seçimleri kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis'e giren kadın milletvekilleri sayısı 9 oldu.
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7 Ocak Erken Genel Seçimleri kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis'e giren kadın milletvekilleri sayısı 9 oldu. Bu sonuçlar kesinleşirse 9 kadın milletvekili bu dönem Meclis'te olacak.
Bugüne kadar en fazla kadın milletvekilinin Meclis’te yer alacağı bu dönem, Meclis’teki kadın milletvekili oranı da %18’e çıkmış olacak.
Buna göre CTP 3, UBP 3 ve HP de 3 kadın adayını milletvekili olarak Meclis’e gönderdi.
LEFKOŞA
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Sıla Usar İncirli
Doğuş Derya
Halkın Partisi
Gülşah Manavoğlu
MAĞUSA
Ulusal Birlik Partisi
Resmiye Canaltay
Halkın Partisi
Ayşegül Baybars
GİRNE
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Fazilet Özdenefe
Ulusal Birlik Partisi
İzlem Gürçağ
Halkın Partisi
Jale Refik Rogers
İSKELE
Ulusal Birlik Partisi
Yasemin Öztürk
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Etiketler : Seçim 2018, seçim
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