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Meclis’te 9 kadın vekil!

Meclis’te 9 kadın vekil!

7 Ocak Erken Genel Seçimleri kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis'e giren kadın milletvekilleri sayısı 9 oldu.

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7 Ocak Erken Genel Seçimleri kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis'e giren kadın milletvekilleri sayısı 9 oldu. Bu sonuçlar kesinleşirse 9 kadın milletvekili bu dönem Meclis'te olacak.

Bugüne kadar en fazla kadın milletvekilinin Meclis’te yer alacağı bu dönem, Meclis’teki kadın milletvekili oranı da %18’e çıkmış olacak.

Buna göre CTP 3, UBP 3 ve HP de 3 kadın adayını milletvekili olarak Meclis’e gönderdi.

 

 

LEFKOŞA

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Sıla Usar İncirli
Doğuş Derya

Halkın Partisi

Gülşah Manavoğlu

 

MAĞUSA

Ulusal Birlik Partisi

Resmiye Canaltay

Halkın Partisi

Ayşegül Baybars

 

GİRNE

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Fazilet Özdenefe

Ulusal Birlik Partisi

İzlem Gürçağ

Halkın Partisi

Jale Refik Rogers

İSKELE

Ulusal Birlik Partisi

Yasemin Öztürk

 

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