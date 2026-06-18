Rekabet Kurulu, TDT 3. Rekabet Otoriteleri Başkanları Toplantısı’na katıldı

Rekabet Kurulu’ndan verilen bilgiye göre, Rekabet Kurulu Başkanı Şifa Kırmızıgil ve Başkan Yardımcısı Mehmet Candemir’in yer aldığı organizasyon, Azerbaycan Cumhuriyeti İktisat Bakanlığına bağlı Antitekel ve Tüketici Pazarı Kontrolü Devlet Servisi ev sahipliğinde yapıldı.

Organizasyon, üye ve gözlemci ülkelerin rekabet otoritelerinin üst düzey katılımıyla tamamlandı.

Forum kapsamında düzenlenen panelde, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde bölgesel ekonomik entegrasyonun en önemli itici güçlerinden biri olarak "Rekabet Politikasının Oluşturulması ve Geliştirilmesi" konusu ele alındı.

Etkinliğin resmi zirve bölümünde KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Şifa Kırmızıgil, TDT üye ve gözlemci ülkelerinin rekabet otoriteleri başkanlarıyla bir araya gelerek resmi hitapta bulundu.

Toplantının ardından Türk devletleri arasındaki ticari bağların adil rekabet ilkeleriyle güçlendirilmesini ve ortak politikalar geliştirilmesini hedefleyen "Ortak Bildiri İmza Töreni (Joint Communique Signing Ceremony)” gerçekleştirildi.

Resmi aile fotoğrafının çekilmesiyle son bulan zirvede, KKTC heyeti bölgesel iş birliği olanakları ve tecrübe paylaşımı konusunda temaslarda bulundu.