“kktcsaglikrandevu.com ile hiçbir bağlantımız yok”

Sağlık Bakanlığı, “kktcsaglikrandevu.com” adlı internet sitesiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu internet sitesinin Sağlık Bakanlığı’nın resmi randevu sistemiyle ve devlet hastanelerinden randevu alınmasına yönelik resmi uygulamalarla herhangi bir ilişkisinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların devlet hastanelerine ilişkin işlemlerinde randevu almak amacıyla bu internet sitesini kullanmamalarının önem taşıdığı vurgulanırken, platform üzerinden randevu alınmaması çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı, konunun yakından takip edildiğini de belirterek, gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık, kamuoyunun yalnızca resmi randevu sistemleri ve yetkili kanallar üzerinden işlem yapması gerektiğini hatırlattı.