KTİMB, Constructıon Summit Türkiye Zirvesi’nde

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Construction Summit Türkiye Zirvesi, Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya ve daha birçok ülkeden büyükelçiler, bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve sektör profesyonellerinin yer aldığı zirveye Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) de katıldı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Şanal, Taruz Güçlüer ve Bahri Çıldır’dan oluşan heyet, zirve kapsamında düzenlenen oturumları takip ederek sektörün güncel gelişmeleri hakkında bilgi aldı. Heyet ayrıca kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Zirvenin açılış konuşmasını Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren yaptı. Eren, konuşmasında, sektörün geleceğine dair çok önemli mesajlar verdi.

Büyükelçiler ve bakanların konuşmasıyla devam eden Construction Summit Türkiye Zirvesi’nin son konuşmacısı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise inşaat sektörünün ekonomik büyüme, istihdam ve kalkınmadaki stratejik rolüne dikkat çekti.

Yoğun katılımla gerçekleşen zirvede sürdürülebilir şehircilik, altyapı yatırımları, uluslararası müteahhitlik hizmetleri, dijital dönüşüm ve sektördeki yeni fırsatlar ele alındı. Sektörün geleceğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı etkinlik, katılımcılar arasında iş birliği imkanlarının geliştirilmesine de zemin hazırladı.

Construction Summit Türkiye Zirvesi, küresel ölçekte iş birliği ve bilgi paylaşımına sahne oldu.

KTİMB heyeti, zirve boyunca gerçekleştirdiği temaslarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşaat sektörünün temsil edilmesine katkı sağlarken, sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdi.