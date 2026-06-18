İBB yetkilisi kaçırıldı

Türkiye'de İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal, dün saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen üç kişi tarafından kaçırıldı.

İBB yöneticisinin ailesi, Karaal'ın kafasına vurulduğunu ve çuval geçirilerek araca bindirildiğini anlattı. Karaal'ın kızı da o anlara tanık oldu.

Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın plakasının, komşusunun araç plakasının kopyalanarak hazırlandığı ortaya çıktı.

Karaal'ın telefonundan son sinyal Kartal ilçesinden alındı.

Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal, Erhan Karaal'ın düşmanının ya da alacak verecek meselesinin olmadığını söyledi. Polis, Karaal'ı arıyor.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da, Erhan Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat verdi.

Erhan Karaal kimdir?

1 Kasım 2019 tarihinde İBB Kültür A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak göreve başlayan Erhan Karaal, 12 Mayıs 2025'te Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandı.

İşletme bölümü mezunu olan Karaal evli ve iki çocuk babası.