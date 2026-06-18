Güneyden uyuşturucu getirirken yakalandılar

Kermiya Geçiş Noktası üzerinden Kıbrıs’ın güneyinden uyuşturucu temin ettiği belirlenen üç zanlıdan H.Y., uyuşturucuyu diğer iki zanlının yönlendirmesiyle aldığını itiraf etti. Aynı suçtan daha önce teminata bağlanan D.Ö.G. ile M.B., bir yıl dolmadan yeniden suç işledikleri gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan H.Y., D.Ö.G ile M.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı.

Polis, uyuşturucu suçlarından meseleleri olan D.Ö.G. ile M.B.’nin, Kermiya barikatına giderlerken, araçlarının durduğunu, bir şahsın araçtan inip yaya bir şekilde Kıbrıs’ın güneyine gittiğinin görüldüğünü kaydetti.

Polis, güneye giden şahsın H.Y. olduğunun öğrenildiğini, ülkeye geri dönüşünde geçiş noktasında

durdurularak, üzerinde arama yapıldığını açıkladı. Polis, zanlının üzerinde 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu, ifadesinde D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle güneye gidip, 60 euroya dört gram uyuşturucu aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı H.Y.’nin 1 ve 3 Haziran tarihlerinin de yine diğer iki zanlının yönlendirmesiyle güneye gidip, 30 euroya 2 gram uyuşturucu aldığını aktardığını açıkladı.

Polis, H.Y.’nin tutuklanmasının ardından diğer iki zanlının da “Millet bahçesi” yakınlarında tespit edilerek, tutuklandığını aktardı.

“Aynı suçtan teminata bağlanan zanlılar yeniden suç işledi”

Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, sabıkası bulunmayan H.Y.’nin

uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

D.Ö.G. ile M.B.’nin ise 9 Ağustos 2025 tarihinde silah ve üç tür uyuşturucuyla yakalandıklarını, 25 Ağustos’ta teminatla serbest bırakıldıklarını, bir yıl dolmadan yeniden suç işlediklerini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, D.Ö.G. ile M.B.’nin bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine, H.Y.’nin

ise 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.