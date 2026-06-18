AB Parlamentosu Başkanı Metsola: “Kıbrıs birleştiğinde Avrupa Birliği de gerçekten birleşmiş olacak”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik desteğini yineleyerek, “Avrupa Birliği ancak Kıbrıs birleştiğinde gerçekten birleşmiş olacaktır” dedi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Metsola, çözüm yolunun Birleşmiş Milletler kararları temelinde, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyona dayalı egemen bir Avrupa devletinden geçtiğini söyledi.

Çözüm sürecinin diyalog ve diplomasiye dayanması gerektiğini belirten Metsola, sürdürülebilir her çözümün temelinde güvenin bulunduğunu ifade etti. Müzakerelerin kısa sürede yeniden başlamasını umut ettiklerini kaydeden Metsola, Avrupa Parlamentosu’nun her zaman Kıbrıs’ın dostu olacağını ve Avrupa’nın Kıbrıs ile halkının yanında duracağını söyledi.

Kıbrıs sorununun yalnızca Kıbrıs’ı ilgilendiren bir mesele olmadığını vurgulayan Metsola, bunun aynı zamanda Avrupa meselesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği’nin, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki süreci desteklemeye, güven artırıcı önlemleri güçlendirmeye ve sürdürülebilir bir çözüm için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığına övgü

Metsola, ay sonunda sona erecek olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı görevini de değerlendirdi.

Kıbrıs’ın görev süresini hızlı gelişmelerin, belirsizliklerin ve yüksek beklentilerin yaşandığı bir dönemde üstlendiğini belirten Metsola, bunun kolay bir süreç olmadığını ancak Nikos Hristodulidis ve başkanlık ekibinin bu görevi başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Kıbrıs’ı her zaman kıtalar, ülkeler ve halklar arasında bir köprü olarak gördüğünü ifade eden Metsola, ülkenin güvenlik, rekabet gücü ve bürokrasinin sadeleştirilmesi gibi alanlarda ilerleme kaydettiğini belirtti.

“Avrupa sonuç üretebildiğini gösterdi”

Kıbrıs’ın dönem başkanlığı sırasında vatandaşların kaygılarına ve Avrupa’nın stratejik ihtiyaçlarına yanıt veren önemli yasama dosyalarının tamamlandığını kaydeden Metsola, hava yolu yolcu hakları konusunda anlaşmaya varıldığını ve Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onaylandığını hatırlattı.

Avrupa Birliği’nin genişleme sürecinde de önemli adımlar atıldığını belirten Metsola, hafta başında Ukraine ve Moldova ile üyelik müzakerelerinin açılmasını bunun önemli örneklerinden biri olarak gösterdi.

Metsola, Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu için mükemmel bir ortak olduğunu ifade ederek, Hristodulidis’in liderliğinin kararlılığın ne anlama geldiğini gösterdiğini söyledi.